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    • Eğitim
    • 01.08.2021 14:10
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    • 01.08.2021 14:12
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    KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Başvuru tarihi…

    Gündemde yoğun bir şekilde KYK yurtları ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. YKS sonuçlarının açılanmasının ardından üniversiteyi yeni kazananlar yurt başvurusu ile ilgili bilgileri yakından araştırır oldu. Peki Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları almaya başladı mı? milyonlarca öğrencinin konaklamasına, yeme içmesine destek olan ve maddi olarak daha rahat bir şekilde üniversite eğitimini yaşamasına yardımcı olan 2021 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    KYK yurtları ne zaman açılacak?

    KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversiteye özellikle bu yıl başlayacak olanlar merakla ve heyecanla yurt ve burs başvurularının alınacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs imkanlarından kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? İşte ayrıntılar…

    KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Üniversite eğitimi boyunca öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslar için başvuru tarihleri merak konusu. Burs başvuruları her yıl eylül ayında gerçekleştiriliyordu. Bu yıl da aynı tarihte başlaması beklenen başvurular için henüz bir açıklama gelmedi.

    KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.
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        Haberler Eğitim KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Başvuru tarihi…