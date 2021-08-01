KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Başvuru tarihi…

KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversiteye özellikle bu yıl başlayacak olanlar merakla ve heyecanla yurt ve burs başvurularının alınacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs imkanlarından kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? İşte ayrıntılar…
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Üniversite eğitimi boyunca öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslar için başvuru tarihleri merak konusu. Burs başvuruları her yıl eylül ayında gerçekleştiriliyordu. Bu yıl da aynı tarihte başlaması beklenen başvurular için henüz bir açıklama gelmedi.
KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.