KPSS saat kaçta başlayacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ÖABT kaç dakika sürecek? Soru sayısı…

KPSS saat kaçta başlayacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ÖABT kaç dakika sürecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve ÖABT sınavları ile ilgili araştırmalar hız kazandı, giriş belgesinden sınavın başlayacağı ve biteceği saat, soru sayısından hangi bölümlerden ne kadar sorulacağına kadar tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.
Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15
Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15
Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.
ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.