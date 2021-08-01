KPSS A Grubu ve Öğretmenlik puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik kaç net kaç puan yapar?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında kaç net kaç puan yapar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen sınava katılanlar bir yandan da 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında kaç net ile kaç puan alındığını merak ediyor. İşte puan hesaplama işlemine dair merak edilen tüm bilgiler…
KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.
KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir
62 NET 75 PUAN
72 NET 80 PUAN
84 NET 85 PUAN
91 NET 90 PUAN
KPSS P1 PUAN HESAPLAMA
KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.
Puan Hesaplama Formülü:
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87