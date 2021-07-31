Son dakika: KPSS ertelendi mi, iptal mi edildi? KPSS 2021 A Grubu Öğrenmenlik sınavı tarihleri ve saatleri!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının iptal edilip edilmeyeceği akıllarda yer ediniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu takvime göre sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte KPSS 2021 A Grubu Öğrenmenlik sınavı tarihleri ve saatleri ile ilgili bilgiler...
KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ EDİLDİ?
KPSS ertelendi mi, iptal mi edildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak ÖSYM tarafından sınavın iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
İşte sınava ilişkin bilgiler;
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.
Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15
Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15
Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.