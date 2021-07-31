Son dakika: KPSS ertelendi mi, iptal mi edildi? KPSS 2021 A Grubu Öğrenmenlik sınavı tarihleri ve saatleri!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının iptal edilip edilmeyeceği akıllarda yer ediniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu takvime göre sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte KPSS 2021 A Grubu Öğrenmenlik sınavı tarihleri ve saatleri ile ilgili bilgiler...

KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ EDİLDİ?

KPSS ertelendi mi, iptal mi edildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak ÖSYM tarafından sınavın iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte sınava ilişkin bilgiler;