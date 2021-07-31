KPSS ÖABT Eğitim Bilimleri sınavları öncesi KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusunu cevabı sorgulanıyor. İlk oturum Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı, ikinci oturum ise Eğitim Bilimleri sınavı olacak. Sonuçlar ise 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Peki; KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? İşte cevabı!
KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;
"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."