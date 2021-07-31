Memur olmak isteyen yüz binlerce aday KPSS için geri sayıma başladı. KPSS sınavına katılma sağlayacak olan adaylar sınav gününü heyecanla bekliyor ve hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda A Grubu ve Öğretmenlik sınavı tarihi ve saati çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, KPSS ne zaman? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

İşte sınav saatleri;