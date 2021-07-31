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    • Eğitim
    • 31.07.2021 14:58
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    • 31.07.2021 15:00
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    KPSS ne zaman? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak?

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının hangi gün yapılacağı yüz binlerce adayın gündeminde yer ediniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu takvime göre sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ne zaman? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

    KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Memur olmak isteyen yüz binlerce aday KPSS için geri sayıma başladı. KPSS sınavına katılma sağlayacak olan adaylar sınav gününü heyecanla bekliyor ve hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda A Grubu ve Öğretmenlik sınavı tarihi ve saati çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, KPSS ne zaman? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

    KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

    İşte sınav saatleri;

    Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15

    Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15

    Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    221 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

        2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

        Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
        Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
        Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

        SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

        Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.

        ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.

        LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır

        MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
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