Memur olmak isteyen yüz binlerce aday KPSS için geri sayıma başladı. KPSS sınavına katılma sağlayacak olan adaylar sınav gününü heyecanla bekliyor ve hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda A Grubu ve Öğretmenlik sınavı tarihi ve saati çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, KPSS ne zaman? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.
İşte sınav saatleri;
Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15
Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15
Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
221 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.