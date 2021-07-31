KPSS kapılar kaçta kapanıyor? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç?

KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor? Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltilecek. Soruları cevaplamak için toplam 130 dakika süre verilecek. İki oturum halinde düzenlenecek sınava giriş yapacak adaylar son giriş saatinin kaç olduğunu da merak ediyor. Sınava yetişmek isteyen vatandaşlar; KPSS kapılar kaçta kapanıyor sorusunun cevabını sorguluyor. Peki; KPSS son giriş saati kaç?
KPSS KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?
Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için adaylara 130 dakika süre verilecek.
Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru için süre 100 dakika verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperlikleri ile de sınava gelebilecek.