YÖK'te devir teslim töreni! Prof. Dr. Yekta Saraç görevi Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile YÖK Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanan Prof. Dr. Yekta Saraç arasında YÖK'te devir teslim töreni gerçekleşti. Prof. Dr. Saraç, görevi boyunca yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırma yolunda önemli mesafeler katettiklerini söyledi. Saraç, "YÖK'ü, halılarının altı tertemiz olarak bırakıyoruz. Hamdolsun, görevimizi alnımızın akıyla başımız dik olarak tamamladık" dedi.
Saraç, medyada kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin ise "Ben iki dönem başkanlık etmiş bir YÖK başkanıyım. Yükseköğretim sisteminde, rektörlerde de 2 dönem süresi var. Bu mevzuatla belirlenmiş olma da teamül şeklinde devam ediyor. Ben çeşitli yerlerde, zamanlarda, YÖK başkanlarının da 3 dönem yani 12 yıllık, süresinin çok fazla olduğunu ve doğru olmadığını ifade etmiştim. Dolayısıyla görev sürem iki dönemi tamamlamanın ardından bitmiştir. Yaptıklarımız ortadadır" diye konuştu.
ÖZVAR: YÜKSEKÖĞRETİME YÖN VEREN KURUM
Prof. Dr. Özvar ise Yekta Saraç'ın görevde bulunduğu sürede YÖK'e önemli katkıları olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanması dolayısıyla tebrik etti.