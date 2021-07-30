YÖK'te devir teslim töreni! Prof. Dr. Yekta Saraç görevi Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti

Saraç, medyada kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin ise "Ben iki dönem başkanlık etmiş bir YÖK başkanıyım. Yükseköğretim sisteminde, rektörlerde de 2 dönem süresi var. Bu mevzuatla belirlenmiş olma da teamül şeklinde devam ediyor. Ben çeşitli yerlerde, zamanlarda, YÖK başkanlarının da 3 dönem yani 12 yıllık, süresinin çok fazla olduğunu ve doğru olmadığını ifade etmiştim. Dolayısıyla görev sürem iki dönemi tamamlamanın ardından bitmiştir. Yaptıklarımız ortadadır" diye konuştu.