LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. ve 2. nakil sonuçları! 2021 LGS 2. tercihler/ek tercih ne zaman?

LGS lise nakil sonuçları son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Nakil işlemi yapacak olan öğrenciler detayları öğrenmek üzere konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklanmıştı. Peki, LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. ve 2. nakil sonuçları belli oldu mu? 2021 LGS 2. tercihler/ek tercih ne zaman başlayacak? İşte bilinmesi gerekenler
LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
İşte nakil ve 2. tercih tarihleri;
BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
2021 LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR TABAN TAVAN PUANLAR YÜZDELİK DİLİMLER
MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı. Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.