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    • Eğitim
    • 30.07.2021 10:23
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    • 30.07.2021 10:23
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    LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. ve 2. nakil sonuçları! 2021 LGS 2. tercihler/ek tercih ne zaman?

    LGS'ye katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci nakil işlemleri hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere yakın bir tarihte LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklanmıştı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Peki, LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. ve 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS 2. tercihler/ek tercih ne zaman? İşte merak edilen nakil takvimi...

    LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS lise nakil sonuçları son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Nakil işlemi yapacak olan öğrenciler detayları öğrenmek üzere konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklanmıştı. Peki, LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. ve 2. nakil sonuçları belli oldu mu? 2021 LGS 2. tercihler/ek tercih ne zaman başlayacak? İşte bilinmesi gerekenler

    LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

    İşte nakil ve 2. tercih tarihleri;

    BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

    LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

    Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

    Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

    2021 LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR TABAN TAVAN PUANLAR YÜZDELİK DİLİMLER

    MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

    2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

    Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

    Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı. Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.

    2021 LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

        MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

        1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

        YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

        Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

        OKUL DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER

        Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

        26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

        Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

        Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

            SONUÇLARIN ARDINDAN NAKİL SÜRECİ ÖNEM ARZ EDİYOR

            Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1'inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.

            1'inci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2'nci Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecek.

            2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.
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            Haberler Eğitim LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. ve 2. nakil sonuçları! 2021 LGS 2. tercihler/ek tercih ne zaman?