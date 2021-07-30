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    • Eğitim
    • 30.07.2021 19:22
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    • 30.07.2021 19:22
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    İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEBBİS öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi kontenjanlar!

    İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 il dışı atama başvurusu yapmak isteyen öğretmenler il dışı atama başvurusu hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Başka bir ilde görev yapmak için yapılması gereken başvuru il dışı atama başvurusu olmaktadır. Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanlar açıklanırken, başvuru dönemi de başladı. Peki; 2021 MEBBİS öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    2021 MEBBİS öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi kontenjanlar!

    İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEBBİS öğretmen il dışı atama başvuru ekranı erişime açıldı. 2021 öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi kontenjanlar belli oldu. Görev yaptığı ilden farklı bir ile gitmek isteyen ve görevine orada devam etmek isteyen öğretmenler için başvuru ekranı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, il dışı atama başvurularının 30 Temmuz itibariyle alınmaya başlandığı duyuruldu. Peki; MEBBİS il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte; 2021 il dışı atama hakkında merak edilen bilgiler!

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

    İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek.

    Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

    2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        İL DIŞI ATAMA İHTİYAÇ LİSTESİ KONTENJANLARI!

        23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

        Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.

        İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        "23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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