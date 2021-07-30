İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEBBİS öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi kontenjanlar!

İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEBBİS öğretmen il dışı atama başvuru ekranı erişime açıldı. 2021 öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi kontenjanlar belli oldu. Görev yaptığı ilden farklı bir ile gitmek isteyen ve görevine orada devam etmek isteyen öğretmenler için başvuru ekranı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, il dışı atama başvurularının 30 Temmuz itibariyle alınmaya başlandığı duyuruldu. Peki; MEBBİS il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte; 2021 il dışı atama hakkında merak edilen bilgiler!
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek.
Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,