DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte o tarih...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Önlisans üniversite eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce kişinin katılım gösterdiği DGS sınav sonuçları merakla bekleniyor ve ÖSYM'den tarih bilgisi gelince heyecan daha da arttı. İşte sonuçların öğrenileceği o tarih…
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.