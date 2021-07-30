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    • Eğitim
    • 30.07.2021 08:57
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    • 30.07.2021 09:03
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    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte o tarih...

    ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti ve sonrasında DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabiliyor. Başarılı not alıp almadıklarını merak edenler 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulamasının cevabını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Önlisans üniversite eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce kişinin katılım gösterdiği DGS sınav sonuçları merakla bekleniyor ve ÖSYM'den tarih bilgisi gelince heyecan daha da arttı. İşte sonuçların öğrenileceği o tarih…

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

    2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

    Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

    DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

    DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

        DGS PUANINA OKUL ÖNLİSANS PUANI EKLENİYOR MU?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

        2019-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

        2019-DGS'ye başvuranadaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır.ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklımadde).

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca,4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
        "Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."

        2019-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
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        Haberler Eğitim DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte o tarih...