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    • Eğitim
    • 29.07.2021 09:21
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    • 29.07.2021 09:21
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    YÖK Atlas tercih robotu 2021! YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişinin katılım sağladığı YKS sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı ve tercih tarihleri de duyurulunca adaylar YÖK Atlas tercih robotu 2021 sorgulamasını yoğun bir şekilde yapar oldu. YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtı merak edilirken bir yandan da tercihlerin ne zaman, nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    YÖK Atlas tercih robotu 2021!

    YÖK Atlas tercih robotu 2021! YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını duyurdu ve tercihlerin başlayacağı tarihi de açıkladı, bu gelişme üzerine YÖK Atlas tercih robotu gündem konusu oldu. Milyonlarca kişi puanlarına göre üniversite tercihleri yapacak ve bunu hem hatasız hem de kolay bir şekilde yapmak istiyor. İşte detaylar…

    YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

    Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Haberler Eğitim YÖK Atlas tercih robotu 2021! YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak?