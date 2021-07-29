YÖK Atlas tercih robotu 2021! YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını duyurdu ve tercihlerin başlayacağı tarihi de açıkladı, bu gelişme üzerine YÖK Atlas tercih robotu gündem konusu oldu. Milyonlarca kişi puanlarına göre üniversite tercihleri yapacak ve bunu hem hatasız hem de kolay bir şekilde yapmak istiyor. İşte detaylar…
YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.