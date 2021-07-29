YÖK Atlas tercih robotu 2021! YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını duyurdu ve tercihlerin başlayacağı tarihi de açıkladı, bu gelişme üzerine YÖK Atlas tercih robotu gündem konusu oldu. Milyonlarca kişi puanlarına göre üniversite tercihleri yapacak ve bunu hem hatasız hem de kolay bir şekilde yapmak istiyor. İşte detaylar…