Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin başlayacağı tarihin belli olmasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmenin hayalini kuran binlerce kişinin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 507,61745 11.244
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 495,89589 18.367
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80 485,38720 25.687
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110 484,66170 26.247
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 480,96518 29.051
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 472,97816 35.320
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 210 470,55637 37.292
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60 469,43049 38.191
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 469,19954 38.376
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70 465,43571 41.402
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık (İngilizce) SAY 80 461,12003 44.988
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği SAY 100 459,98770 45.950
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği SAY 130 458,58987 47.187
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 456,50156 48.904
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 454,03976 51.071
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80 449,78912 54.731
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 140 449,64316 54.862
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 80 445,83283 58.201
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 60 442,39224 6.747
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 439,08845 64.122
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80 436,63760 66.206
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 434,47972 68.134
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (İngilizce) SAY 50 434,03976 68.544
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100 431,17168 70.975
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 428,84603 73.069
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 425,73286 75.746
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60 421,23457 79.703
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 130 414,46986 85.931
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70 409,08040 90.996
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 70 407,05321 92.900
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 80 405,47228 94.364
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 403,72496 10.645
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 400,91959 11.912
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya (İngilizce) SAY 50 396,57580 103.067