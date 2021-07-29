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    • Eğitim
    • 29.07.2021 16:41
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    • 29.07.2021 16:41
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    Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması

    Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti ve ÖSYM sonuçları açıklayınca Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021 bilgisi araştırılmaya başlandı. İstanbul’da en çok tercih edilen okullardan biri olan ve YKS tercihlerinin başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında bilgiler de merak konusu oldu. Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021!

    Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin başlayacağı tarihin belli olmasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmenin hayalini kuran binlerce kişinin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

    Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 507,61745 11.244
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 495,89589 18.367
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80 485,38720 25.687
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110 484,66170 26.247
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 480,96518 29.051
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 472,97816 35.320
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 210 470,55637 37.292
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60 469,43049 38.191

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 469,19954 38.376
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70 465,43571 41.402
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık (İngilizce) SAY 80 461,12003 44.988
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği SAY 100 459,98770 45.950
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği SAY 130 458,58987 47.187
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 456,50156 48.904
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 454,03976 51.071
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80 449,78912 54.731
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 140 449,64316 54.862
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 80 445,83283 58.201
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 60 442,39224 6.747
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 439,08845 64.122
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80 436,63760 66.206
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 434,47972 68.134
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (İngilizce) SAY 50 434,03976 68.544
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100 431,17168 70.975
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 428,84603 73.069
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 425,73286 75.746
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60 421,23457 79.703
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 130 414,46986 85.931
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70 409,08040 90.996
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 70 407,05321 92.900
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 80 405,47228 94.364
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 403,72496 10.645
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 400,91959 11.912
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya (İngilizce) SAY 50 396,57580 103.067

        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 70 395,29690 104.381
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 50 394,85670 43.303
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim ve Tasarımı SÖZ 60 393,98324 15.495
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 393,40618 45.468
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 50 390,84783 49.492
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 385,84457 19.685
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 377,92215 72.203
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 372,09299 33.032
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70 368,15455 134.724
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fotoğraf ve Video SÖZ 40 362,38016 44.728
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 359,87395 48.297
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90 359,43272 110.640
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 100 355,28334 151.526
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80 355,03324 120.721
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 110 353,48273 154.013
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 100 351,83250 128.177
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 349,44509 159.677
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60 341,06289 82.123
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 80 341,01390 172.620
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 331,88109 187.878
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 325,55959 199.315
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 80 307,41515 236.728


        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30 298,87106 296.603
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 — —
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 — —
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        Haberler Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması…