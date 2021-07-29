Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 70 395,29690 104.381

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 50 394,85670 43.303

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim ve Tasarımı SÖZ 60 393,98324 15.495

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 393,40618 45.468

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 50 390,84783 49.492

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 385,84457 19.685

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 377,92215 72.203

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 372,09299 33.032

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70 368,15455 134.724

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fotoğraf ve Video SÖZ 40 362,38016 44.728

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 359,87395 48.297

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90 359,43272 110.640

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 100 355,28334 151.526

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80 355,03324 120.721

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 110 353,48273 154.013

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 100 351,83250 128.177

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 349,44509 159.677

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60 341,06289 82.123

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 80 341,01390 172.620

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 331,88109 187.878

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 325,55959 199.315

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 80 307,41515 236.728



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30 298,87106 296.603

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 — —

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 — —