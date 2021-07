Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Y.T.Ü 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans puan, kontenjan, başarı sıralaması

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 469,19954 38.376

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70 465,43571 41.402

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık (İngilizce) SAY 80 461,12003 44.988

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Mühendisliği SAY 100 459,98770 45.950

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği SAY 130 458,58987 47.187

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 456,50156 48.904

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 454,03976 51.071

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80 449,78912 54.731

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 140 449,64316 54.862

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 80 445,83283 58.201

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 60 442,39224 6.747

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 439,08845 64.122

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80 436,63760 66.206

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 434,47972 68.134

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (İngilizce) SAY 50 434,03976 68.544

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100 431,17168 70.975

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 428,84603 73.069

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 425,73286 75.746

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60 421,23457 79.703

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 130 414,46986 85.931

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70 409,08040 90.996

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 70 407,05321 92.900

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 80 405,47228 94.364

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 403,72496 10.645

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 400,91959 11.912

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya (İngilizce) SAY 50 396,57580 103.067