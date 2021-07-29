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    • Eğitim
    • 29.07.2021 16:00
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    • 29.07.2021 16:00
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    PMYO polis alımı başvuru başladı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puan kaç? (Polislik taban puan)

    PMYO polis alımı taban puan kaç? 2021 PMYO polis alımı başvuru dönemi merakla bekleniyor. Polis olarak görev yapmak isteyenler, PMYO bünyesine dahil olmak istiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler polislik taban puana çevrildi. Peki; 2021 PMYO taban puan nasıl oldu? Adaylar polislik başvurularını TYT puanlarına göre yapacak. Geçtiğimiz yıl için baraj puanı 150 olarak belirlenmişti.

    takvim.com.tr
    PMYO polis alımı başvuru başladı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puan kaç? Polislik taban puan

    PMYO polis alımı taban puan kaç? 2021 PMYO polis alımı başvuru dönemi merakla bekleniyor. Polislik taban puan hakkında araştırma yapan gençler tercihlerini Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ye göre yapacak. Geçtiğimiz yıl barajın 10 puan düşmesinin ardından 2021 yılında PMYO taban puanın kaç olacağı merak ediliyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak ve PMYO alımlarının da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

    PMYO TABAN PUAN KAÇ?

    Bu yıl YKS barajı 10 puan düşerken, bu uygulama sadece bu yıl ile sınırlı olacak. Buna göre TYT taban puanı 150'ye, AYT ve YDT taban puanı ise 170'e çekildi.

    Taban puanların 10 puan aşağıya çekilmesinin ardından TYT'den 150 alan öğrenciler PMYO başvurusu yapabilecek.

    2021 PMYO taban puanları ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda PMYO taban puanları şu şekilde olmuştu:

    2016: 2702017: 260
    2018: 260
    2019: 250

        PMYO NEDİR?

        PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

        PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

        PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

        PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

        PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."

        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.
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