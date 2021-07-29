PMYO polis alımı başvuru başladı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puan kaç? (Polislik taban puan)

PMYO polis alımı taban puan kaç? 2021 PMYO polis alımı başvuru dönemi merakla bekleniyor. Polislik taban puan hakkında araştırma yapan gençler tercihlerini Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ye göre yapacak. Geçtiğimiz yıl barajın 10 puan düşmesinin ardından 2021 yılında PMYO taban puanın kaç olacağı merak ediliyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak ve PMYO alımlarının da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
PMYO TABAN PUAN KAÇ?
Bu yıl YKS barajı 10 puan düşerken, bu uygulama sadece bu yıl ile sınırlı olacak. Buna göre TYT taban puanı 150'ye, AYT ve YDT taban puanı ise 170'e çekildi.
Taban puanların 10 puan aşağıya çekilmesinin ardından TYT'den 150 alan öğrenciler PMYO başvurusu yapabilecek.
2021 PMYO taban puanları ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda PMYO taban puanları şu şekilde olmuştu:
2016: 2702017: 260
2018: 260
2019: 250