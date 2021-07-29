ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti! Başvurular...

* Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

* Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

* Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

* Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

* Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

KİMLER KAYIT OLABİLECEK?

T.C. yeni kimlik kartı olan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile akademisyenler artık kurumlarına gitmeden https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler.

Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir. Bilgileri temin edilemeyen görevliler kayıt işlemlerini görev yaptıkları kurum veya bağlı oldukları sınav koordinatörlükleri aracılığıyla yapabilecekler.