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    • Eğitim
    • 29.07.2021 13:57
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    • 29.07.2021 13:57
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    ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti! Başvurular...

    ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar yüzyüze uygulanmaya devam ediyor ve gündemde sıklıkla ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınav takvimini takip eden hem görev alırken hem de ücret kazanmak isteyenler başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını merak ederken oldu. ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti ve başvurular hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar?

    ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen sınavlarda görev alanlara ücret veriliyor ve verilen miktar yıllık olarak değişiyor. ÖSYM gözetmen başvurusunda bulunmak isteyenlere güncel fiyatları ve başvurunun nasıl yapıldığını haberimizde derledik.

    KPSS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2021 KPSS sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Başvurular, ÖSYM'nin gis.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav görevlilerine verilecek ücretler şu şekilde:

    * Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

    * Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

    * Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

        * Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

        * Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

        * Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

        * Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

        * Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

        KİMLER KAYIT OLABİLECEK?

        T.C. yeni kimlik kartı olan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile akademisyenler artık kurumlarına gitmeden https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler.

        Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir. Bilgileri temin edilemeyen görevliler kayıt işlemlerini görev yaptıkları kurum veya bağlı oldukları sınav koordinatörlükleri aracılığıyla yapabilecekler.
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        Haberler Eğitim ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti! Başvurular...