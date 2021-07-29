ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti! Başvurular...

ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne kadar? ÖSYM gözetmen, salon başkanı, sınav sorumlusu görev ücreti sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen sınavlarda görev alanlara ücret veriliyor ve verilen miktar yıllık olarak değişiyor. ÖSYM gözetmen başvurusunda bulunmak isteyenlere güncel fiyatları ve başvurunun nasıl yapıldığını haberimizde derledik.
KPSS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 KPSS sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Başvurular, ÖSYM'nin gis.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav görevlilerine verilecek ücretler şu şekilde:
* Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
* Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL