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    • Eğitim
    • 29.07.2021 15:25
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    • 29.07.2021 15:25
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    Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak? MEB bakanı açıklaması…

    Milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminden düşmeyen konulardan biri yüzyüze eğitim oluyor ve Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması ve aşı olmayan vatandaşların çok olduğu görülünce okula gitmek isteyen öğrenciler de merakla yüzyüze eğitimin başlayacağı tarihi merak eder oldu. Peki İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk’tan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak?

    Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemde milyonlarca öğrenci okullarının yüzyüze eğitime başlayacağı tarihi meraklı gözlerle araştırır oldu. Yükselen vaka sayıları tedirgin edince Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar…

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ' Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir.' açıklamasında bulundu.

    MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

    "OKULLARI AÇMAKTA KARARLIYIZ"

    Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın yüz yüze eğitime başlama tarihini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, okullardaki temizlik ve diğer hazırlıkların son hızla yürütüldüğünü belirtti.

    Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla dün 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

        "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız."

        Türk Tabipleri Birliğinin okulların açılması için aşı yaşının düşürülmesi ve sınıfların bölünmesi önerisini hatırlatılan Selçuk, "Bu konuda elbette geçtiğimiz yıl da var olan bir çalışma var. Bugün yanılmıyorsam Bilim Kurulu'nun da bir toplantısı söz konusu. Orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim ve irtibat içindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Eğitim Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak? MEB bakanı açıklaması…