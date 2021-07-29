Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak? MEB bakanı açıklaması…

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemde milyonlarca öğrenci okullarının yüzyüze eğitime başlayacağı tarihi meraklı gözlerle araştırır oldu. Yükselen vaka sayıları tedirgin edince Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ' Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir.' açıklamasında bulundu.
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
"OKULLARI AÇMAKTA KARARLIYIZ"
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın yüz yüze eğitime başlama tarihini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, okullardaki temizlik ve diğer hazırlıkların son hızla yürütüldüğünü belirtti.
Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla dün 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapıldığına işaret ederek şunları kaydetti: