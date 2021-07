Marmara Üniversitesi 4 yıllık lisans taban puanı 2021! M.Ü 2 yıllık önlisans taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 460,89836 45.178

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 454,85006 5.054

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20 454,06099 51.052

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 452,97793 51.983

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 451,61857 53.160

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 340 451,27959 6.103

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 53 447,04010 57.139

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 446,59291 6.133

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk (İÖ) (Ücretli) EA 340 445,07617 7.532

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56 441,40875 62.086

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 436,52797 2.766

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80 425,38331 76.049

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 60 424,88514 76.461

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 420,95964 5.228

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 418,31912 5.844

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 416,74780 11.546

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 416,34721 84.185

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 411,16140 12.874

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 410,85590 7.914

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 404,81679 10.151

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 280 404,32164 10.363

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70 402,89076 96.907

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100 402,22002 97.579

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 401,96959 11.455

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) EA 40 399,58168 36.779

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 397,61705 39.493

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 95 397,00937 40.326

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53 396,12558 103.535

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70 392,11493 47.461

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 390,31676 17.820

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İÖ) (Ücretli) SÖZ 70 389,59292 18.279

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 388,53398 18.884

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220 387,50014 112.472

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 80 387,26088 19.835

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 70 384,14903 60.835

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 40 383,98102 116.318

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 383,10199 22.941

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60 381,08364 119.454

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 80 379,64919 68.853

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) EA 65 377,04624 73.882

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100 376,17049 28.956

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 80 374,15096 127.525

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 45 370,44875 131.887

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 370,41043 34.807