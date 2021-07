İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisans taban puanı 2021! İ.Ü 2 yıllık önlisans taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık (İngilizce) SAY 40 478,26831 31.139

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 170 471,87574 36.218

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 490 464,73966 3.815

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 462,05294 4.276

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk (İÖ) (Ücretli) EA 350 453,43366 5.632

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90 442,15762 6.779

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 100 436,16281 10.089

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 80 435,29451 67.408

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 427,26768 9.340

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 425,65516 75.809

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL 50 421,52002 10.474

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 30 418,28299 18.437

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) DİL 25 418,18224 11.238

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) DİL 40 417,50608 11.387

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 90 412,73606 7.322

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dilbilimi DİL 50 408,98711 13.350

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 50 404,87079 14.373

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 60 404,35611 14.520

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50 404,01468 14.605

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30 402,83025 11.039

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 50 398,24854 16.190

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (Arapça) SÖZ 30 396,85784 13.889

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı DİL 80 395,32658 16.981

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90 392,72449 16.285

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90 388,97918 18.686

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 180 383,33399 22.759

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 100 380,67553 66.981

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 30 380,52084 25.073

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120 378,57754 70.954

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İÖ) (Ücretli) SÖZ 100 373,55243 31.537

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120 370,63696 86.678

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 150 368,33677 91.397

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Latin Dili ve Edebiyatı DİL 50 364,93677 25.586

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 100 362,79235 44.140

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60 362,44604 141.972

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 361,53188 45.882

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 100 360,0331 109.294

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 110 358,44351 147.281

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 357,75293 51.583

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 85 349,74296 133.115

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL 25 349,26273 30.316

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 80 346,65878 140.659

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 100 344,96238 73.999

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 110 342,22657 152.015

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 341,84226 32.626

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 335,97132 93.898

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 220 331,15083 182.581

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) EA 30 327,69522 192.890

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Leh Dili ve Edebiyatı DİL 35 322,40203 38.538

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 50 322,22439 38.597

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 280 321,11194 213.513

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 110 320,19437 216.595

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet TYT 110 318,41412 367.552

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 80 314,16762 237.060

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) EA 70 305,88275 267.907

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100 304,51825 273.227

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 100 301,90152 249.816

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 100 299,87025 292.328

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik (İngilizce) SAY 40 297,94795 259.570

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 297,21608 46.588

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) SÖZ 150 293,68399 244.301

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 75 292,50902 324.908

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 80 284,35007 364.261