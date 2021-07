Gazi Üniversitesi taban puanları 2021! Gazi Üniversitesi 4 ve 2 yıllık lisans, önlisans kontenjan, başarı sıralaması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 465,93379 40.987

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 465,79039 41.110

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 461,24469 44.899

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20 454,93087 50.280

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70 454,58573 50.587

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 64 454,42197 50.737

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 90 450,18511 54.376

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90 443,36661 60.360

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 72 442,23481 61.356

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 110 437,47172 65.508

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 130 435,10467 7.865

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 100 416,54982 83.999

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 411,73805 7.639

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100 411,09497 89.044

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 410,55413 89.610

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 410,30589 89.843

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 405,86946 9.726

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90 404,27095 10.393

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 400,07875 12.303

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220 398,51752 101.120

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 396,11947 41.563

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL 1 388,66483 18.855

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 387,59658 19.585

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 90 383,69587 116.624

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 80 382,74046 63.319

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 381,60305 24.160

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 64 377,69505 123.318

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 90 373,77335 127.974

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arapça Öğretmenliği DİL 60 371,34089 23.798

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 369,07507 36.364

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 362,29747 26.384

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 64 356,45552 149.922

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 355,53419 151.184

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 352,98062 154.776

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 48 350,04832 158.801

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 69 346,79447 163.639

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 40 345,54540 31.475

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 343,39155 260.435

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18 337,29571 178.660

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70 328,52321 190.352

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 56 327,95557 194.869

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Teknolojisi TYT 180 323,55972 342.424

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 90 322,29313 205.492

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 321,47853 352.341

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 90 321,25455 207.602

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20 319,30031 211.477

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 313,48456 393.844

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 313,25528 223.966

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Öğretmenliği SAY 20 311,51694 227.688

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20 309,94020 252.470