2021 PMYO polis alımı taban puan kaç? (Polislik taban puan) PMYO polis alımı başvuru başladı mı?

PMYO polis alımı taban puan kaç? 2021 PMYO polis alımı başvuru dönemi merakla bekleniyor. Polis olarak görev yapmak isteyenler, PMYO bünyesine dahil olmak istiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler polislik taban puana çevrildi. Peki; 2021 PMYO taban puan nasıl oldu? Adaylar polislik başvurularını TYT puanlarına göre yapacak. Geçtiğimiz yıl için baraj puanı 150 olarak belirlenmişti.
PMYO TABAN PUAN KAÇ?
Bu yıl YKS barajı 10 puan düşerken, bu uygulama sadece bu yıl ile sınırlı olacak. Buna göre TYT taban puanı 150'ye, AYT ve YDT taban puanı ise 170'e çekildi.
Taban puanların 10 puan aşağıya çekilmesinin ardından TYT'den 150 alan öğrenciler PMYO başvurusu yapabilecek.
2021 PMYO taban puanları ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda PMYO taban puanları şu şekilde olmuştu:
2016: 2702017: 260
2018: 260
2019: 250