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    • Eğitim
    • 28.07.2021 09:01
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    • 28.07.2021 09:10
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    YKS puan hesaplama 2021! YÖK Atlas puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS’de kaç net kaç puan eder?

    Gündemde yoğun bir şekilde YKS puan hesaplama 2021 bilgisi araştırılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturumla gerçekleşen üniversite sınavı sonrasında sonuçlar dört gözle bekleniyordu ve ÖSYM açıkladı. Adaylar hayalini kurduğu üniversitede eğitim görüp göremeyeceğini merak ederken bir yandan da YÖK Atlas puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS’de kaç net kaç puan eder? Sorgulamalarını sıklıkla yapar oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    YKS puan hesaplama 2021!

    YKS puan hesaplama 2021! YÖK Atlas puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS'de kaç net kaç puan eder? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılanlar istediği üniversitede eğitim görmenin hayaliyle yanıp tutuşuyordu ve YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından açıklanınca hemen araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler...

    YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

    YKS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

    YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

    Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

        YKS PUAN HESAPLAMA

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

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        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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        Haberler Eğitim YKS puan hesaplama 2021! YÖK Atlas puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS’de kaç net kaç puan eder?