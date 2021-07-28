YKS puan hesaplama 2021! YÖK Atlas puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS'de kaç net kaç puan eder? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılanlar istediği üniversitede eğitim görmenin hayaliyle yanıp tutuşuyordu ve YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından açıklanınca hemen araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler...
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
YKS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.
Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.