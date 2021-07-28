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    • Eğitim
    • 28.07.2021 13:53
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    • 28.07.2021 13:53
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    Yeditepe Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Nişantaşı Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL?

    Gündemde yoğun bir şekilde Yeditepe Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Nişantaşı Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorularının yanıtları araştırılıyor. ÖSYM’nin 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlediği ve milyonlarca kişinin katıldığı üniversite sınavının sonuçları merakla bekleniyordu ve bugün açıklandı. YKS tercihlerinin başlayacağı tarih de duyurulunca adaylar eğitim görmek istediği özel okulun fiyatlarını araştırır oldu. En çok tercih edilenler arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi’nin 2021 eğitim yılı ücretleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yeditepe Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Nişantaşı Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL?

    Yeditepe Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Nişantaşı Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'dan YKS sınavına katılan binlerce kişi puanları özel okullara yetince belli başlı isimlerin ücretlerini merak etmeye başladı. En çok tercih edilen okullardan olan Yeditepe Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi'nin bölümlere göre 2021 yılı fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2021 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Diş Hekimliği Fakültesi 110.000 TL

    Tıp Fakültesi 105.000 TL

    Eczacılık Fakültesi 85.000 TL

    Hukuk Fakültesi 76.000 TL

    Mühendislik Fakültesi 70.000 TL

    Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı) 70.000TL

    Mimarlık Fakültesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı) 60.000 TL

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 60.000 TL

    İletişim Fakültesi 60.000 TL

    Ticari Bilimler Fakültesi 60.000 TL

    Fen - Edebiyat Fakültesi 60.000 TL

    Güzel Sanatlar Fakültesi 55.000 TL

    Eğitim Fakültesi 50.000 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi 50.000 TL

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 40.000 TL

    Meslek Yüksekokulu 35.000 TL

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Dönem Ücreti 30.000 TL

    Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Dönem Ücret 18.000 TL

    Diğer Programların Yabancı Dil Hazırlık Programları Dönem Ücreti 30.000 TL

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2021 KAÇ TL?

        Psikoloji Ücreti : 53.460 TL
        Tercih Burslu Ücreti : 37.422 TL
        Beraber Tercih Burslu : 35.551 TL
        Psikoloji (%50 İndirimli) Ücreti : 26.730 TL
        Tercih Burslu : 18.711 TL
        Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL
        Finans ve Bankacılık Ücreti : 31.860 TL
        Tercih Burslu : 22.302 TL
        Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL
        Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) : 15.930 TL
        Tercih Burslu : 11.151 TL
        Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL
        Gazetecilik : 31.860 TL
        Tercih Burslu : 22.302 TL
        Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL
        Gazetecilik (%50 İndirimli) : 15.930 TL
        Tercih Burslu : 11.151 TL
        Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL
        Halka İlişkiler ve Reklamcılık, Havacılık Yönetimi Bölüm Ücretleri : 42.660 TL
        Tercih Burslu : 29.862 TL
        Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL
        Halka İlişkiler ve Reklamcılık, Havacılık Yönetimi Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL
        Tercih Burslu : 14.931 TL
        Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL
        İşletme : 31.860 TL
        Tercih Burslu : 22.302 TL
        Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL
        İşletme (%50 İndirimli) : 15.930 TL
        Tercih Burslu : 11.151 TL
        Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler(İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri : 31.860 TL
        Tercih Burslu : 22.302 TL
        Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri (%50 İndirimli) : 15.930 TL
        Tercih Burslu : 11.151 TL
        Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL
        Yeni Medya ve İletişim Ücreti : 53.460 TL
        Tercih Burslu Ücret : 37.422 TL
        Beraber Tercih Burslu : 35.551 TL
        Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) Ücreti : 26.730 TL

        Tercih Burslu : 18.711 TL
        Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL
        Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) 42.660 TL
        Tercih Burslu : 29.862 TL
        Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL
        Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) : 21.330 TL
        Tercih Burslu : 14.931 TL
        Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL
        Grafik Tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Bölümleri : 42.660 TL
        Tercih Burslu : 29.862 TL
        Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL
        Grafik Tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL
        Tercih Burslu : 14.931 TL
        Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım ve Onarım Bölümleri : 53.460 TL
        Tercih Burslu Ücret : 37.422 TL
        Beraber Tercih Burslu : 35.551 TL
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım ve Onarım bölümleri (%50 İndirimli) Ücreti : 26.730 TL
        Tercih Burslu : 18.711 TL
        Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL
        İç Mimarlık, İletişim ve Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri : 42.660 TL
        Tercih Burslu : 29.862 TL
        Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL
        İç Mimarlık, İletişim ve Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL
        Tercih Burslu : 14.931 TL
        Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL
        Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Ücretleri : 31.860 TL
        Tercih Burslu : 22.302 TL
        Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL
        Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri (%50 İndirimli) 15.930 TL
        Tercih Burslu : 11.151 TL
        Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL
        Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Bölüm Ücretleri: 42.660 TL
        Tercih Burslu : 29.862 TL
        Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL
        Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL
        Tercih Burslu : 14.931 TL
        Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL
        Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Turizm Rehberliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik : 31.860 TL
        Tercih Burslu : 22.302 TL
        Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL
        Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Turizm Rehberliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) : 15.930 TL
        Tercih Burslu : 11.151 TL
        Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL
        Antrenörlük, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri : 53.460 TL
        Tercih Burslu Ücret : 37.422 TL
        Beraber Tercih Burslu : 35.551 TL
        Antrenörlük, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) : 26.730 TL
        Tercih Burslu : 18.711 TL
        Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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