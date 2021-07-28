Yeditepe Üniversitesi ücretleri 2021 ne kadar? Nişantaşı Üniversitesi ücretleri 2021 yılında kaç TL?

Tercih Burslu : 18.711 TL

Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) 42.660 TL

Tercih Burslu : 29.862 TL

Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) : 21.330 TL

Tercih Burslu : 14.931 TL

Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL

Grafik Tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Bölümleri : 42.660 TL

Tercih Burslu : 29.862 TL

Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL

Grafik Tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL

Tercih Burslu : 14.931 TL

Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım ve Onarım Bölümleri : 53.460 TL

Tercih Burslu Ücret : 37.422 TL

Beraber Tercih Burslu : 35.551 TL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım ve Onarım bölümleri (%50 İndirimli) Ücreti : 26.730 TL

Tercih Burslu : 18.711 TL

Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL

İç Mimarlık, İletişim ve Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri : 42.660 TL

Tercih Burslu : 29.862 TL

Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL

İç Mimarlık, İletişim ve Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL

Tercih Burslu : 14.931 TL

Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL

Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Ücretleri : 31.860 TL

Tercih Burslu : 22.302 TL

Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL

Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri (%50 İndirimli) 15.930 TL

Tercih Burslu : 11.151 TL

Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL

Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Bölüm Ücretleri: 42.660 TL

Tercih Burslu : 29.862 TL

Beraber Tercih Burslu : 28.369 TL

Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Bölümleri (%50 İndirimli) : 21.330 TL

Tercih Burslu : 14.931 TL

Beraber Tercih Burslu : 14.184 TL

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Turizm Rehberliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik : 31.860 TL

Tercih Burslu : 22.302 TL

Beraber Tercih Burslu : 21.187 TL

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Turizm Rehberliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) : 15.930 TL

Tercih Burslu : 11.151 TL

Beraber Tercih Burslu : 10.593 TL

Antrenörlük, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri : 53.460 TL

Tercih Burslu Ücret : 37.422 TL

Beraber Tercih Burslu : 35.551 TL

Antrenörlük, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) : 26.730 TL

Tercih Burslu : 18.711 TL

Beraber Tercih Burslu : 17.775 TL

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).