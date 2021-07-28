Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları 2021! Turizm ve Otel İşletmeciliği tavan puanı, başarı sıralaması, kontenjan

Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları 2021! Turizm ve Otel İşletmeciliği tavan puanı, başarı sıralamaları, kontenjanlar sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 26-27 Haziran'da 3 oturumla gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün belli oldu ve tercihler için de tarih verildi. Aynı zamanda ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanları yayımlandı. Bu gelişme üzerine binlerce kişi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar…
YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI LİSTESİ! TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ...
2020 YKS 2 ve yıllık taban puanlar ve kontenjanlar listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz..
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.
2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!