Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 28.07.2021 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 13:04
    ABONE OL

    Özel üniversite ücretleri 2021 ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir?

    Bugün YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından sabah 7 sularından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından milyonlarca öğrenci kaç puanla hangi üniversiteyi kazanabileceğini merak ediyor. Aynı zamanda özel üniversite ücretleri de çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir? İşte merak edilenler...

    Özel üniversite ücretleri ne kadar?

    YKS sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasının hemen ardından öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini araştırıyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 Özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

    2020-2021 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Özel üniversitelerin fiyatları bölüm ve bursluluk oranına göre değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi almak için üniversitelerin resmi internet sitelerini inceleyebilirsiniz.

    İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamasında "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa." ifadelerini kullandı.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖZEL ÜNİVERSİTE İSİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

            ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

            Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

            a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
            b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
            c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Doğal gaz keşiflerinde tarihi gün!
            Haberler Eğitim Özel üniversite ücretleri 2021 ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir?