Özel üniversite ücretleri 2021 ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir?

YKS sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasının hemen ardından öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini araştırıyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 Özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

2020-2021 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Özel üniversitelerin fiyatları bölüm ve bursluluk oranına göre değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi almak için üniversitelerin resmi internet sitelerini inceleyebilirsiniz.

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;