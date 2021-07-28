Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim konusunda yeni açıklama

Türk Tabipleri Birliğinin okulların açılması için aşı yaşının düşürülmesi ve sınıfların bölünmesi önerisini hatırlatılan Selçuk, "Bu konuda elbette geçtiğimiz yıl da var olan bir çalışma var. Bugün yanılmıyorsam Bilim Kurulu'nun da bir toplantısı söz konusu. Orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim ve irtibat içindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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