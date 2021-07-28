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    • Eğitim
    • 28.07.2021 09:55
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    • 28.07.2021 09:55
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    Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 taban puanları! Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanı, başarı sıralaması, kontenjan…

    Binlerce kişi Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 taban puanları sorgulamasını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları ÖSYM tarafından bugün duyurulunca milyonlarca kişi merakla YKS tercihlerin nasıl yapılacağını araştırır oldu. Diğer yandan Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanı, başarı sıralaması, kontenjan bilgisi en çok merak edilenler arasında yer aldı. Okul Öncesi Öğretmenliği kariyeri hedefleyenler için tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 taban puanları!

    Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 taban puanları! Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanı, başarı sıralaması, kontenjan araştırmaları sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilenler ve araştırılanlar arasında yer aldı. 2021 YKS sonuçları bugün açıklandı ve YKS tercihlerinin başlayacağı tarih de ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte en çok tercih edilen mesleklerden biri olan Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanı, başarı sıralaması, kontenjan bilgisi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

    YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI LİSTESİ! OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK...

    2020 YKS 2 ve yıllık taban puanlar ve kontenjanlar listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz..

    YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI

        YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

        Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
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