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    • Eğitim
    • 28.07.2021 09:29
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    • 28.07.2021 09:40
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    Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2021 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi

    Merakla beklenen 2021 YKS sonuçlarının bugün ÖSYM tarafındna duyurulmasının ardından binlerce kişi Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2021 taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. ÖSYM yayınladığı kılavuzda 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları bilgisine de yer verdi. Peki Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi nasıl? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak? İşte Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler için bilgiler…

    takvim.com.tr
    Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2021 taban puanları!

    Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2021 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar heyecanla tercih işlemlerine başlayacak ve öncesinde Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2021 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar…

    YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI LİSTESİ! ECZACILIK VE VETERİNERLİK...

    2020 YKS 2 ve yıllık taban puanlar ve kontenjanlar listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz..

    YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI

        YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

        Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
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        Haberler Eğitim Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2021 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…