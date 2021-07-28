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    • Eğitim
    • 28.07.2021 09:15
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    • 28.07.2021 09:40
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    Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021! ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanlar

    Gündemde yoğun bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021 sorugulamaları yapılıyor. Milyonlarca kişi üniversite sınavına katılmıştı ve sonuçlar bugün ÖSYM tarafından açıklanınca heyecanla araştırmalar başladı. ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanlar yayımlandı. Bu bölümlerde eğitim görmek ve kariyer hedefleyenler Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları ve kontenjanlaırnı öğrenmek istiyor. Peki YKS tercihleri nasıl yapılacak?

    takvim.com.tr
    Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021!

    Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021! ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanlar hakkındaki sorgulamalar arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturumla gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları bugün açıklanınca Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları en çok merak edilen bilgiler arasında yer aldığı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI LİSTESİ!

    2020 YKS 2 ve yıllık taban puanlar ve kontenjanlar listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz..

    YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI

        YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

        Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
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        Haberler Eğitim Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021! ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanlar…