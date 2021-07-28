Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021! ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanlar

Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları 2021! ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanlar hakkındaki sorgulamalar arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturumla gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları bugün açıklanınca Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanları en çok merak edilen bilgiler arasında yer aldığı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre Bilgisayar Mühendisliği ve Diş Hekimliği taban puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI LİSTESİ!
2020 YKS 2 ve yıllık taban puanlar ve kontenjanlar listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz..
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.
2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!