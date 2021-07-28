ATA AÖF üç ders sınavı 2021 ne zaman? ATA AÖF üç ders sınavı online mı olacak? Atatürk Üniversitesi'nden açıklama...

ATA AÖF üç ders sınavı 2021 ne zaman? ATA AÖF üç ders sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Merakla ve heyecanla beklenen açıklama Atatürk Üniversitesi'nden geldi ve ATA AÖF üç ders sınavı 2021 nasıl gerçekleştirilecek, kimler katılabilecek gibi tüm ayrıntılar haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte binlerce kişinin araştırdığı bilgiler…
ATA AÖF SINAVI 2021 NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 Üç ders sınavı 7 Ağustos Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapılacak.
07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapılacak mezuniyet üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin bilgileri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yayımlanmıştır. Kontrol için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayınız.
Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.
Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.