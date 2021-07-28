ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr öğrenci şifresi nasıl alınır? 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2021 sınavına katılım gösterdi ve heyecanla beklenen sonuçlar bugün açıklanınca ÖSYM AİS giriş ekranı da araştırma konusu oldu. YKS tercih tarihleri de belli oldu ve adayların merakla sorguladığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
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ÖSYM AİS ÖĞRENCİ GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM aday işlemleri şifresini almak için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekildedir:
"ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.
Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.