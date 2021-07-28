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    • Eğitim
    • 28.07.2021 10:55
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    • 28.07.2021 10:56
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    ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr öğrenci şifresi nasıl alınır? 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 üniversite sınavı 26-27 Haziran 2021'de düzenlendi ve 3 oturum şeklinde gerçekleşen sınava milyonlarca öğrenci katılım gösterdi. ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından heyecanla araştırmalar başladı. Adaylar tarafından ais.osym.gov.tr öğrenci şifresi nasıl alınır? 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır?

    ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr öğrenci şifresi nasıl alınır? 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2021 sınavına katılım gösterdi ve heyecanla beklenen sonuçlar bugün açıklanınca ÖSYM AİS giriş ekranı da araştırma konusu oldu. YKS tercih tarihleri de belli oldu ve adayların merakla sorguladığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

    YKS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM AİS ÖĞRENCİ GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    ÖSYM aday işlemleri şifresini almak için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekildedir:

    "ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

    Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

        Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

        ÖSYM Merkezde (Bilkent-Ankara) adaya internet erişim şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

        Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez."
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