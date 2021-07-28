2021 özel üniversite ücretleri ne kadar kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversiteler hangileri?

Bugün YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından sabah 7 sularından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından milyonlarca öğrenci kaç puanla hangi üniversiteyi kazanabileceğini merak ediyor. Aynı zamanda özel üniversite ücretleri de çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir? İşte merak edilenler...

2020-2021 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Özel üniversitelerin fiyatları bölüm ve bursluluk oranına göre değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi almak için üniversitelerin resmi internet sitelerini inceleyebilirsiniz.

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;