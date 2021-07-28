2021 özel üniversite ücretleri ne kadar kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa özel üniversiteler hangileri?

Bugün YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından sabah 7 sularından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından milyonlarca öğrenci kaç puanla hangi üniversiteyi kazanabileceğini merak ediyor. Aynı zamanda özel üniversite ücretleri de çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul-Ankara-İzmir özel üniversite isimleri nelerdir? İşte merak edilenler...
2020-2021 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Özel üniversitelerin fiyatları bölüm ve bursluluk oranına göre değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi almak için üniversitelerin resmi internet sitelerini inceleyebilirsiniz.
İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamasında "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa." ifadelerini kullandı.
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2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.