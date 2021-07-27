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    • Eğitim
    • 27.07.2021 23:51
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    • 27.07.2021 23:51
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    Lise kayıtları başladı mı? MEB 2021-2022 lise kayıtları nasıl yapılır?

    MEB lise kayıtları nasıl yapılır? 2021-2022 lise kayıtları başladı mı? LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci lise kayıt dönemlerini araştırmaya başlamıştı. Bu sene MEB'in açıklamasına göre okulların Eylül ayında açılması bekleniyor. Açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak. Peki; MEB lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Lise kayıtları başladı mı? MEB 2021-2022 lise kayıtları nasıl yapılır?

    Lise kayıtları başladı mı? MEB 2021-2022 lise kayıtları nasıl yapılır? Bu yıl liseye başlayacak milyonlarca öğrenci lise kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise kayıt takvimi açıklanmıştı. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması için tarih bilgisi verilmişti. Peki; lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları nasıl yapılır?

    LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

    Açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak.

    LİSE TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ!

    26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

    26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

    02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

    02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

    09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

    09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

        20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

        31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
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