Lise kayıtları başladı mı? MEB 2021-2022 lise kayıtları nasıl yapılır?

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak.