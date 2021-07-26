KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı! 2021 KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı…

KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı ve 2021 KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Başvuruların 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alındığı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleşeceği tarihe az bir zaman kalmışken sınav yerleri ile ilgili heyecanlanan adaylar araştırmalar yapıyordu. Peki ÖSYM, KPSS sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar nereden ve nasıl ualşabilir? İşte cevabı…
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
ÖSYM Başkanı Aygün: '1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.'
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2021 KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenli Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları 7-8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ise 15 Ağustos'ta yapılacak.
KPSS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.
KPSS Ne İşe Yarar?
Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.