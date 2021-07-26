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    • Eğitim
    • 26.07.2021 16:09
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    • 26.07.2021 16:12
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    6 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı yoksa ertelenecek mi? Ziya Selçuk’tan açıklama…

    Milyonların gözü kulağı eğitimle ilgili yapılan açıklamalara çevrildi ve 6 Eylül'de okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. 1 Temmuz itibariyle normalleşme başlasa da Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle vaka sayılarında artış başladı. Aşılarını olmayan vatandaşlardan da kaynaklı bu yükseliş sonrasında milyonlarca öğrenci ve velisi Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı yoksa ertelenecek mi? Sorgulamasını yapar oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    6 Eylül'de okullar açılacak mı?

    6 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı yoksa ertelenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmanın hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca öğrenci koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla okulların açılmasının ertelenip ertelenmeyeceğini merak eder oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi.

    6 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

    "Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım Etkinlikleri' kapsamında Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin ağustos ayında da devam edeceğini kaydetti.

        Okulların eylülde açılması için yaptıkları hazırlıkları aktaran Bakan Selçuk, "Hazırlıklarımızın temel noktası, temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırladığımız kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının 'Okulum Temiz Belgesi' aldığını paylaşmıştık ve şimdi, yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım. 3 bin 300 civarında denetçimiz var Türkiye'de. Şimdi bu arkadaşlarımıza bin 200 daha yeni denetçi arkadaşımız ekleniyor ve onlarla beraber 'Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız. Böylece okullarımızın ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız" dedi.

        Eğitim sürecinde, aşılamanın ve temizliğin önemine de dikkat çeken Bakan Selçuk, okullardaki temizlik bütçesinin 10 kat artırıldığını kaydetti.
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        Haberler Eğitim 6 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı yoksa ertelenecek mi? Ziya Selçuk’tan açıklama…