6 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı yoksa ertelenecek mi? Ziya Selçuk’tan açıklama…

"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım Etkinlikleri' kapsamında Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin ağustos ayında da devam edeceğini kaydetti.