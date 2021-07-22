DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2 yıllık üniversite okuyan ve tamamlayanlara dört yıllık üniversite mezunu olma şansını sunan ÖSYM, DGS sınavını gerçekleştiriyor ve başarılı not alanlar 2 yıllık eğitimlerini lisansa tamamlayabiliyor. Peki DGS sonuçları için tarih verildi mi?
2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.