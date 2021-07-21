YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM açıkladı...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişi üniversite sınavına katılarak bilgi birikimlerini sergiledi ve şimdi ise istediği okula girmenin hayalini kuruyor. ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu ve heyecan daha da arttı. İşte ayrıntılar…
2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.
2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.