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    • Eğitim
    • 21.07.2021 17:11
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    • 21.07.2021 17:11
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    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM açıkladı...

    Üniversite hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusuna yanıt arıyor. 26-27 Haziran’da yüzyüze olarak 3 oturum halinde gerçekleşen sınavda ter dökenler şimdi istedikleri okulda eğitim görüp göremeyeceklerini merak eder oldu. Peki ÖSYM’den konuyla ilgili açıklama geldi mi? Üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM hem sonuçlar hem de tercihker için tarih duyurusu yaptı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişi üniversite sınavına katılarak bilgi birikimlerini sergiledi ve şimdi ise istediği okula girmenin hayalini kuruyor. ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu ve heyecan daha da arttı. İşte ayrıntılar…

    2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

    2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

        Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

        KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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