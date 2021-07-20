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    • Eğitim
    • 20.07.2021 22:11
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    • 20.07.2021 22:11
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    YKS sınavı ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM - YKS sonuç sorgulama ekranı! Tercihler ne zaman yapılacak?

    Milyonlarca kişi gündemde yoğun bir şekilde YKS sınavı ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen üniversite sınavına katılan adaylar bir yıl boyunca çalışmalarından öğrendikleri bilgileri sergiledi ve şimdi gözler sonuçlar için ÖSYM’ye çevrildi. Peki YKS sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi?

    takvim.com.tr
    YKS sınavı ne zaman açıklanacak 2021?

    YKS sınavı ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM – YKS sonuç sorgulama ekranı! Tercihler ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ve heyecanın dozu daha da arttı. Milyonlarca aday YKS sonuçlarının hangi tarihte belli olacağını, nereden ve nasıl sorgulanacağını araştırıyor. İşte detaylar…

    2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

    2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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