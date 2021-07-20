YKS sınavı ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM – YKS sonuç sorgulama ekranı! Tercihler ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ve heyecanın dozu daha da arttı. Milyonlarca aday YKS sonuçlarının hangi tarihte belli olacağını, nereden ve nasıl sorgulanacağını araştırıyor. İşte detaylar…
2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.
2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.