AÖL telafi sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB - AÖL telafi sınavı programını duyurdu!

AÖL telafi sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek haberlere çevrilmişti ve heyecanlandıran açıklama yapıldı. Peki AÖL telafi sınavlarına kimler katılabilir? Normalleşme sürecinde olduğumuz şu günlerde sınav nasıl düzenlenece, online mı yoksa yüzyüze mi? İşte yanıtı…
AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN, YÜZYÜZE Mİ YAPILACAK?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı şu açıklamayı gerçekleştirdi;
"Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.