İŞKUR girişimcilik kursu 2021 başvuru şartları neler? İŞKUR girişimcilik kursu başvurusu nasıl, nereden yapılır?

İŞKUR GİRİŞİMCİLİK KURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR tarafından istenilen en büyük şart işsiz olmanızdır. Bu şart girişimcilik eğitimi veren diğer kurumlarda göz ardı edilebilir. Ancak İŞKUR için bu katı bir kuraldır. Aslında eğitim almak isteyen bireylerden bu şartı da istemesi normaldir. Çünkü aklınızdaki fikri ve biriktirmiş olduğunuz bir miktar parayı kullanarak bir iş kurmak istiyorsunuz. Bu durumda SGK'sız olmanız gerekmektedir. Şimdi gelin hep birlikte İŞKUR girişimcilik eğitimi almak için istenilen şartlara bakalım: