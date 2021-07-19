İŞKUR girişimcilik kursu 2021 başvuru şartları neler? İŞKUR girişimcilik kursu başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. KOSGEB için girişimcilik sertifikası kursları düzenleyen İŞKUR farklı eğitimler verirken katılanlara cep harçlığı da sunuyor. Peki İŞKUR girişimcilik kursu için kimler başvuru yapabilir?
İŞKUR GİRİŞİMCİLİK KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR girişimcilik kurslarına müracaat etmek için yapmanız gereken iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi 2021 kurs takvimine bakıp kuruma giderek başvuruda bulunmaktır. İkincisi ise e-devlet şifreniz ile e-devlet üzerene taşınmış olan başvuru formunu doldurarak kolayca halledebilirsiniz. Başvuru formunu doldurduğunuz an kaydınız alınmış demektir. Birkaç nüfuz cüzdanı bilginiz ile https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler web adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.
İŞKUR GİRİŞİMCİLİK KURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR tarafından istenilen en büyük şart işsiz olmanızdır. Bu şart girişimcilik eğitimi veren diğer kurumlarda göz ardı edilebilir. Ancak İŞKUR için bu katı bir kuraldır. Aslında eğitim almak isteyen bireylerden bu şartı da istemesi normaldir. Çünkü aklınızdaki fikri ve biriktirmiş olduğunuz bir miktar parayı kullanarak bir iş kurmak istiyorsunuz. Bu durumda SGK'sız olmanız gerekmektedir. Şimdi gelin hep birlikte İŞKUR girişimcilik eğitimi almak için istenilen şartlara bakalım: