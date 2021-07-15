AÖL diploması nasıl alınır, ne zaman verilecek? 2021 MEB - Açıköğretim lisesi diploma ücreti ne kadar?

Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

Halk Eğitim Merkezi'nde olmayan diplomalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde olabilir. Diplomayı alabilmek için yine irtibat bürolarından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, irtibat bürolarından alınmayarak müdürlüğe iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.. Öğrencinin AÖL diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması ile talep ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI



Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2021 AÖL diplomasını sorgulayabilir.

Not: Bu bölümde 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir.

2021 AÇIKÖĞRETIM LISESI GEÇICI MEZUNIYET BELGESI ALINIR MI?

AÖL'den mezun olan öğrenci Çıkma Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.