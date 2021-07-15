Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 15.07.2021 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 16:12
    ABONE OL

    AÖL diploması nasıl alınır, ne zaman verilecek? 2021 MEB - Açıköğretim lisesi diploma ücreti ne kadar?

    Gündemde yoğun bir şekilde AÖL diploması nasıl alınır, ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 3 - 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlendi ve sınav sonrasında son sınıfta okuyan öğrenciler diploma hayaliyle yanıp tutuşmaya başladı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) AÖL diploması nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? 2021 MEB - Açıköğretim lisesi diploma ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖL diploması nasıl alınır, ne zaman verilecek?

    AÖL diploması nasıl alınır, ne zaman verilecek? 2021 MEB - Açıköğretim lisesi diploma ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 3. dönem sınavları sona erdi ve öğrenciler bu kez diploma almanın hayalini kurar oldu. Peki ücret alınıyor mu, AÖL diploma sorgulama ekranına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...

    2021 AÖL DİPLOMA ÜCRETİ NE KADAR?

    MEB açıklamasına göre:

    (6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")

    Buna göre; 14 Mart 2014 tarihinden itibaren mezun olan öğrencilerimizden diploma harç bedeli alınmayacaktır.

    Ancak sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz, diploma harç bedeli olarak 10 TL ödemeye devam edeceklerdir.

    2021 AÖL DİPLOMA NASIL SORGULANIR?

    Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

        Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

        Halk Eğitim Merkezi'nde olmayan diplomalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde olabilir. Diplomayı alabilmek için yine irtibat bürolarından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, irtibat bürolarından alınmayarak müdürlüğe iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.. Öğrencinin AÖL diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması ile talep ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

        AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

        Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2021 AÖL diplomasını sorgulayabilir.

        Not: Bu bölümde 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir.

        2021 AÇIKÖĞRETIM LISESI GEÇICI MEZUNIYET BELGESI ALINIR MI?

        AÖL'den mezun olan öğrenci Çıkma Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rize'den peş peşe acı haberler
        Haberler Eğitim AÖL diploması nasıl alınır, ne zaman verilecek? 2021 MEB - Açıköğretim lisesi diploma ücreti ne kadar?