17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? 2021 ÖSYM takvimi…

17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sınavlar da hafta sonları düzenlenir oldu. ÖSYM'nin bu hafta gerçekleştireceği bir sınav olup olmadığı merak edildi. 2021 yılı ÖSYM takvimine bakıldığında hangi sınavların hangi tarihte yapılacağı belli oldu.
17-18 TEMMUZ BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
MEB takvimine göre sınavlar sona erdi. 2021 yılı ÖSYM takvimine göre ise bu hafta sonu sınav yok. Tarihler için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
-KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 01.08.2021
*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN: 07.08.2021
*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN: 08.08.2021
*KPSS 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15.08.2021
*e-YDS (e-YDS 2021/11 İngilizce): 21.08.2021
*2021-YÖKDİL/2: 29.08.2021