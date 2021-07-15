17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? 2021 ÖSYM takvimi…

17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sınavlar da hafta sonları düzenlenir oldu. ÖSYM'nin bu hafta gerçekleştireceği bir sınav olup olmadığı merak edildi. 2021 yılı ÖSYM takvimine bakıldığında hangi sınavların hangi tarihte yapılacağı belli oldu.