Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 15.07.2021 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 13:44
    ABONE OL

    17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? 2021 ÖSYM takvimi…

    Gündemde yoğun bir şekilde 17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Koronavirüs vakalarının artması, aşılamalarn hızlanmasıyla birlikte 1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı ve sınavlar da hafta sonları yüzyüze uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta sonları yoğun geçerken bu hafta sonu yaklaşırken herhangi bir sınavın olup olmadığı merak konusu. İşte 2021 ÖSYM takvimi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı?

    17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sınavlar da hafta sonları düzenlenir oldu. ÖSYM'nin bu hafta gerçekleştireceği bir sınav olup olmadığı merak edildi. 2021 yılı ÖSYM takvimine bakıldığında hangi sınavların hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

    17-18 TEMMUZ BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    MEB takvimine göre sınavlar sona erdi. 2021 yılı ÖSYM takvimine göre ise bu hafta sonu sınav yok. Tarihler için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    -KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 01.08.2021

    *KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN: 07.08.2021

    *KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN: 08.08.2021

    *KPSS 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15.08.2021

    *e-YDS (e-YDS 2021/11 İngilizce): 21.08.2021

    *2021-YÖKDİL/2: 29.08.2021

        *2021-TUS 2. Dönem: 05.09.2021

        *2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 05.09.2021

        *2021-ALES/2: 19.09.2021

        *e-YDS (e-YDS 2021/12 İngilizce): 25.09.2021

        *2021-EUS: 26.09.2021

        *2021-STS Eczacılık: 26.09.2021

        *2021-DUS: 03.10.2021

        *STS Diş 2021-STS Diş Hekimliği: 03.10.2021

        *2021-YDS/2: 10.10.2021

        *e-YDS (e-YDS 2021/13 İngilizce): 13.11.2021

        *2021-ALES/3: 21.11.2021

        *e-YDS (e-YDS 2021/14 İngilizce): 11.12.2021

        *2021-İSG/2: 12.12.2021

        *2021-YDUS: 19.12.2021
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Destan böyle yazılır
        Haberler Eğitim 17- 18 Temmuz hafta sonu sınav var mı? Bu hafta Cumartesi Pazar sınav düzenlenecek mi? 2021 ÖSYM takvimi…