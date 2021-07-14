sonuc.osym.gov.tr KPSS memur alımı tercih sonuçları! KPSS 2021/1 kadro memur yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Tercih işlemleri 8 Temmuz tarihinde tamamlanan KPSS 2021 tercih yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar memur alımlarına ilişkin detaylı bilgileri öğrenebilecek. Tercih yapan toplam 70 bin kişiden 1.020 kişi yerleşti.
KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI!
ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS 2021/1 ATAMALARI NE ZAMAN?
KPSS-2021/1 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak. Atamaların yapılacağı tarih ise henüz netleşmedi.