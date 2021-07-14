Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıkladı! 2021-2022 okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Haziran ayında karnelerini alan milyonlarca öğrenci Eylül ayında okulların açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere 2021 yılı da koronavirüs pandemisi nedeniyle uzak eğitimle geçirildi. Yeni eğitim öğretim dönemini heyecanla bekleyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
İşte son gelişmeler;
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki ders sayısının azaltılması noktasında eylül ayında pilot uygulamaya başlayacaklarını, buradan alınan sonuca göre ülke geneline yaygınlaştırılması noktasında karar vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Bakan Selçuk, "Genel bir öğretmen ihtiyacı yok, şeklinde bir ifade değildi, o salgın dönemiyle ilgili şu geçtiğimiz dönemle ilgili bir ifadeydi, yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Sadece bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu sene daha az sayıda bir kadronun olmasıyla alakalı bir durum söz konusu. AK Parti tarihine baktığımızda gerçekten olağanüstü, öğretmenlerden üçte ikisi bu dönemde alınmış vaziyette. Ama bazen kadrolarla ilgili bütçe kısıtlamaları nedeniyle bir takım daralmalar söz konusu olabiliyor, bu sene de böyle oldu ama bu genel bir öğretmen ihtiyacı bundan sonra yoktur biçiminde anlaşılmamalı." diye konuştu.
Bakan Selçuk, engelli öğretmen ataması bekleyen kişilerin sayısının çok fazla olmadığını ve yıl içerisinde dönemsel olarak atamalarının gerçekleştiğini belirtti.
Devlet okullarının imkanlarının giderek arttığını anlatan Selçuk, devlet ve özel okul öğrencileri arasında karşılaştırma, genelleme yapmanın doğru olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Benzer gruplar olmalı ki onları karşılaştırabilesiniz. Fakat LGS sonuçlarına ya da üniversite giriş sınavı sonuçlarına baktığımızda gördüğümüz şu; belirli bir aralıkta özel okulların belli puanları daha yüksek aldığını ya da devlet okullarının başka aralıklarda daha yüksek aldığını görüyoruz. Burada özel okul ve resmi okul diye çok katı biçimde ayırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunların hepsi bizim evladımız, hepsi bizim okulumuz, özel okullar bizim için çıtayı yükseltmeye çalışan, özel çaba gösteren, dünyayı izleyen ve yenilikler getirmeye gayret eden özel kurumlarımız. Dolayısıyla oradaki evlatlarımız da bizim göz bebeğimiz, diğerleri de bizim göz bebeğimiz."
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının özel okulların bütçesine karışma yetkisinin bulunmadığını, okulların sadece açılma izninden ve eğitim öğretim durumundan sorumlu olduğunu vurguladı.