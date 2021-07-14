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    • Eğitim
    • 14.07.2021 09:56
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    • 14.07.2021 10:10
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    KPSS 2021/1 taban puanları! Lisans, önlisans, lise KPSS atama taban puanlar kaç? Hangi kadro kaç puanla kapattı?

    Lisans, önlisans, lise KPSS atama taban puanlar kaç? KPSS 2021/1 taban puanları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM duyurusuyla tamamlandı. Kurumdan yapılan duyuruya göre; 1-8 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS yerleştirme sonuçları duyuruldu. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler taban puanlara çevrildi!

    takvim.com.tr
    KPSS 2021/1 taban puanları! Lisans, önlisans, lise KPSS atama taban puanlar kaç? Hangi kadro kaç puanla kapattı?

    KPSS 2021/1 taban puanları! KPSS lisans, önlisans, lise KPSS atama taban puanlar kaç? ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre; 1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar 14 Temmuz itibariyle duyuruldu. Peki; KPSS 2021/1 taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans, önlisans, lise taban puanlar kaç?

    KPSS 2021/1 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    KPSS 2021/1 taban puanları ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla açıklandı. KPSS taban puanlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KPSS LİSANS TABAN PUANLARI!

    KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI!

    KPSS LİSE TABAN PUANLARI!

    KAÇ KİŞİ ATANDI?

    Adayların merak ettiği konulardan biriside KPSS Taban ve Tavan atama puanları idi. Buna göre ÖSYM tercih sonuçları ile birlikte sayısal bilgileri de açıkladı.

    Bu kapsamda Lise Mezunu 98, Ön Lisans mezunu 306 ve Lisans Mezunu 616 kişi atanarak KPSS 2021/1 Tercihleri ile toplamda 1020 kişi atanmış oldu. Boş kalan kontenjan sayısı ise Lisans Mezunu 7 oldu.

        KPSS 2021/1 ATAMALARI NE ZAMAN?

        KPSS-2021/1 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak.

        Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.
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        Haberler Eğitim KPSS 2021/1 taban puanları! Lisans, önlisans, lise KPSS atama taban puanlar kaç? Hangi kadro kaç puanla kapattı?