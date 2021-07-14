KPSS 2021/1 taban puanları! Lisans, önlisans, lise KPSS atama taban puanlar kaç? Hangi kadro kaç puanla kapattı?

KAÇ KİŞİ ATANDI?

Adayların merak ettiği konulardan biriside KPSS Taban ve Tavan atama puanları idi. Buna göre ÖSYM tercih sonuçları ile birlikte sayısal bilgileri de açıkladı.

Bu kapsamda Lise Mezunu 98, Ön Lisans mezunu 306 ve Lisans Mezunu 616 kişi atanarak KPSS 2021/1 Tercihleri ile toplamda 1020 kişi atanmış oldu. Boş kalan kontenjan sayısı ise Lisans Mezunu 7 oldu.