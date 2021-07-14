Eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde sürdüren binlerce öğrenci 3. dönem sınav sonuçlarına odaklandı. Bilindiği üzere 3 Temmuz'da saat 09.30′da başlayan sınavlar 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılmıştı. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 19 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor.

İşte sınava dair merak edilen detaylar;