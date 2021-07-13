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    • Eğitim
    • 13.07.2021 14:11
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    • 13.07.2021 14:11
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    Yaz okulu online mı olacak? Üniversitelerde yaz okulu online mı yüz yüze mi?

    Yaz okulu online mı olacak? Üniversiteler yaz okulu online mı yüz yüze mi olacak? Üniversitelerde okuyan milyonlarca öğrenci, yaz okulu için üniversiteye gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Öğrencileri ilgilendiren açıklama YÖK’ten geldi. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz okulu yüz yüze mi olacak sorusu yanıt buldu. İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Yaz okulu online mı olacak? Üniversitelerde yaz okulu online mı yüz yüze mi?

    Üniversitelerde yaz okulu online mı yüz yüze mi? Yaz okulu online mı olacak? Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren karar açıklandı. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, okulun online olup olmadığını merak ediyordu. Üniversitelerde yaz okulunun durumuna ilişkin açıklama YÖK'ten geldi. YÖK tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

    YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.

    Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

    Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

    YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

    Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

        YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

        Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

        Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.
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