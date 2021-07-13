KPSS, ALES, LGS, YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu? MEB ÖSYM görevli ücretleri ne kadar 2021?

2021 MEB-ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasıdna yer aldı. Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücretler belirleniyor. Peki, 2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!