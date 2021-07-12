Okullar ne zaman açılacak? 6 Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 MEB takvimi: Okullar hangi tarihte açılıyor?

"Benzer gruplar olmalı ki onları karşılaştırabilesiniz. Fakat LGS sonuçlarına ya da üniversite giriş sınavı sonuçlarına baktığımızda gördüğümüz şu; belirli bir aralıkta özel okulların belli puanları daha yüksek aldığını ya da devlet okullarının başka aralıklarda daha yüksek aldığını görüyoruz. Burada özel okul ve resmi okul diye çok katı biçimde ayırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunların hepsi bizim evladımız, hepsi bizim okulumuz, özel okullar bizim için çıtayı yükseltmeye çalışan, özel çaba gösteren, dünyayı izleyen ve yenilikler getirmeye gayret eden özel kurumlarımız. Dolayısıyla oradaki evlatlarımız da bizim göz bebeğimiz, diğerleri de bizim göz bebeğimiz."

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının özel okulların bütçesine karışma yetkisinin bulunmadığını, okulların sadece açılma izninden ve eğitim öğretim durumundan sorumlu olduğunu vurguladı.