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    • Eğitim
    • 12.07.2021 13:39
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    • 12.07.2021 13:39
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    2021 DGS soruları cevapları yayımlandı! ÖSYM son dakika DGS soru kitapçığı cevap anahtarı!

    2021 DGS soruları cevapları yayımlandı! 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soruları cevapları merakla bekleniyor. ÖSYM son dakika açıklaması yaptı ve DGS soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı. Sınava giriş yapan adaylar; ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden soruları ve cevapları görüntüleyebilecek. İşte; 2021 DGS soruları cevapları!

    takvim.com.tr
    2021 DGS soruları cevapları yayımlandı! ÖSYM son dakika DGS soru kitapçığı cevap anahtarı!

    DGS soruları cevapları 2021! ÖSYM son dakika DGS soru kitapçığı cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Önlisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçmek için girilmesi şart olan DGS sınavı 11 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. Sınavın ardından adaylar aldıkları puanı sorguluyor. ÖSYM son dakika açıklamasıyla DGS soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı.

    ÖSYM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

    DGS SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

    Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

    Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).

        ÖBP NASIL HESAPLANIR?

        DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

        50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
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        Haberler Eğitim 2021 DGS soruları cevapları yayımlandı! ÖSYM son dakika DGS soru kitapçığı cevap anahtarı!