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    • Eğitim
    • 11.07.2021 11:10
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    • 11.07.2021 11:12
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    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM açıkladı...

    Gündemde yoğun bir şekilde YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hayalini kurduğu okulda eğitim görmek isteyen binlerce kişi 2021 yılı üniversite sınavına katıldı ve şimdi ise gözler ÖSYM’ye çevrildi, konuyla ilgili tarih verildi. Peki 2021 üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? YKS baraj puanı kaç, üniversitelere yerleşebilmek için en az kaç puan almak gerekir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite sınavı YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce kişi gündemde meraklı gözlerle YKS sonuçlarını araştırır oldu, ÖSYM tarih verdi ve heyecan daha da arttı. Peki hangi tarihte belli olacak? YKS'de kaç net kaç puan yapıyor, barajı geçmek için kaç puan almak gerekir? İşte detaylar...

    YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

        2021 TYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 7,25 Türkçe, 4 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 14.25 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 10 Türkçe, 2,25 Sosyal Bilimler ve 1,75 Temel Matematik neti olmak üzere 14 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 3,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 13,75 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 13,75 Türkçe neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        2020 TYT sonuçlarına göre: 14 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

        Yukarıda yer alan puanlamadan da anlaşılacağı üzere, 2021 TYT sınavında puan barajı için 13,75 ile 14,5 arasında net yapmak yeterli olacaktır.
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